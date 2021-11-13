Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsünden 6 kilo 800 gram esrar çıktı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'a doğru seyir halindeyken Anadolu Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde 6 kilo 800 gram esrar bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Otoyolun Bolu kesiminde durdurulan otobüsün içinde ve bagaj kısmında yapılan aramada, çuvalın içinde 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.
Esrar bulunan çuvalın sahibi olduğu belirlenen 20 yaşındaki Ö.Y., Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Otobüs Uyuşturucu
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