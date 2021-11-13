Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bayburt-Gümüşhane havalimanında dolgu çalışmaları tamamlandı
[Fotoğraf: AA]
Bayburt-Gümüşhane Havalimanında yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bölgede altyapı ve dolgu çalışmaları tamamlandı. 2023 yılında açılması planlanan havalimanı tamamlandığında bölgenin beşinci havalimanı olacak.
Bayburt'a 45, Gümüşhane'ye 67 kilometre mesafede olan Bayburt-Gümüşhane Havalimanında dolgu çalışmaları tamamlandı.
Bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor. Havalimanı 3 kilometre uzunluğundaki pisti ile, olumsuz hava şartlarında sahil şeridindeki havalimanlarına inemeyecek uçakların ilk tercihi olacak.
Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanının 2023 yılında hizmete girmesi bekleniyor.
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