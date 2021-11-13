Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolundaki polis uygulama noktasında çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, bir otobüs firmasının, sahte belgeli 6 Afganistan uyrukluyu, Elazığ il merkezine girmeden, uygulama noktasından hemen önce indirerek başka araca bindirdiği, kontrol sonrasında yeniden otobüse aldığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda, otobüs durdurularak yabancı uyrukluların sevkiyatını organize ettiği saptanan 5 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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