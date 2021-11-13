Samsun'daki uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.
Samsun’da narkotik ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşılan M.B'nin üzerinde 41,40 gram metamfetamin ele geçirilmesinin ardından ikametgâhına operasyon düzenledi.
Aramada 997,55 gram metamfetamin, 11 kapsül sentetik ecza hapı, 0,48 gram esrar, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ile çeşitli eşya ele geçirildi.
İkinci operasyonda da çeşitli uyuşturucu madde bulundu
Narkotik ekipleri, İlkadım ilçesinde de uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen O.A'nın adresine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 13,25 gram metamfetamin, 0,85 gram sentetik kannabinoid, 1,87 gram esrar esrarlı sigara, uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan eşya bulundu.
Operasyonlarda O.A. ve M.B, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
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