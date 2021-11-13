Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da markete giren silahlı soyguncu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da bir marketten silahlı soygun yapmak isteyen zanlı, emniyetin 823 saatlik kamera kayıtlarını incelemesiyle yakalandı.
Adıyaman Yeni Mahalle'deki bir marketi soymak isteyen silahlı ve maskeli şüpheli, tabancasını doğrultarak kasadaki paraları istemesi üzerine, para olmadığını söyleyen market sahibinin direnmesiyle paniğe kapılarak kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
823 saatlik güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin 27 yaşındaki Osman Burak D. olduğunu tespit etti.
Zanlının olay sonrası Muğla'ya gittiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi Adıyaman'a dönüşünde otobüsten indiği sırada yakaladı.
Üzerinde 1 tabanca, 3 mermi, eldiven ve bıçak ele geçirilen zanlı emniyete götürüldü.
Etiketler: Adıyaman Emniyet Genel Müdürlüğü
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