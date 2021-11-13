İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte bahis kuponları ile dolandırıcılık yapıldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Şüphelilerin, takipçi sayısı yüksek kişiler aracılığıyla sosyal medyada sahte bahis kuponu görselleri ve banka dekontları paylaştıkları, kendileriyle temas kuranlara "ellerinde kesin kazandıracak maç kuponları" olduğunu söyledikleri, yüksek kazanç vadettikleri ve kazandırdıklarını öne sürdükleri tutarın tahsili için kişilerden "işlem ücreti" ya da "vergi" adı altında para istedikleri öne sürüldü.

3 milyonluk dolandırıcılık

Soruşturma kapsamındaki 6 aylık sürede 215 kişinin yaklaşık 3 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Malatya ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamındaki aramalarda sahte kupon hazırlamaya yarayan cihaz, boş bahis kuponları ve suçta kullanıldığı belirlenen bilgisayar ve dijital materyallere el kondu.

16 kişi tutuklandı

Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 2'si de sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.