Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 18 kişi tutuklandı
Hatay İskenderun'da silah ve uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.
İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 18 zanlı tutuklandı.
Adreslerdeki aramada 140 bin lira nakit para, 2 tüfek, tabanca, 13 namlu ucu, 6 silah sürgüsü, şarjör çerçevesi ile tetik ucu, 3 silah iskeleti, fişek, sentetik uyuşturucu ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Etiketler: Hatay
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