İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 18 zanlı tutuklandı.

Adreslerdeki aramada 140 bin lira nakit para, 2 tüfek, tabanca, 13 namlu ucu, 6 silah sürgüsü, şarjör çerçevesi ile tetik ucu, 3 silah iskeleti, fişek, sentetik uyuşturucu ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.