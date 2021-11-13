Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti.

Bölgede 3 gündür süren ve hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisini kaybetmesiyle, deniz ulaşımı normale döndü. Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker bulundukları yerden ayrıldı.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkma hazırlığına başladı.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı'nda, görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda görüşün bir milin üzerine çıkması ile birlikte gemi trafiğinin saat 13.10'da kuzey/güney yönlü açıldığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda, İstinye-Yeniköy arasında görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle gemi trafiğinin 06.45'te askıya alındığı belirtilmişti.