Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 13:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karı koca evlerinde bıçaklanarak öldürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale’de 62 yaşındaki Süha Sümer ile 60 yaşındaki eşi Nilgün Akman Sümer, Turgut Y. tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.
Çanakkale’de bir aparmanın 4'üncü katında oturan Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer, oturdukları apartmanın zemin katındaki pizzacıda çalışan 36 yaşındaki Turgut Y.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Yaklaşık yarım saat sonra evden çıkan Turgut Y., Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Turgut Y.’nin ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Turgut Y.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Etiketler: Çanakkale Emniyet Genel Müdürlüğü
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