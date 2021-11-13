Eskişehir’de hırsızlık büro ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kamerasından olayın şüphelisinin Samet Eren A. olduğunu belirledi.

Zanlı Samet Eren A, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda saklandığı evde gözaltına alındı.

Çok sayıda hırsızlık olayıyla aranıyordu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Zanlı hakkında İstanbul, Hatay, Sakarya, Tokat, Balıkesir, Konya ile Samsun'daki çok sayıda hırsızlık olayıyla ilgili arama kararı bulunduğu öğrenildi.