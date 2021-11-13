Çalıkoğlu Mahallesi'nde Kucık ailesinin kirada oturduğu tek katlı evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Evin yatak odasında kalan ve yatalak olduğu öğrenilen 88 yaşındaki Naciye Kök'ün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Hurdacılık yapmak için şehir dışından geldikleri öğrenilen; 50 yaşındaki Satı, 28 yaşındaki Hakan Kucık, 7 yaşındaki Mustafa, 4 yaşındaki Kadir, 41 yaşındaki Emel Kaplan ve 46 yaşındaki İlyas Küçükdurna yangındaki dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sobadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.