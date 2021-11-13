Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile kış turizminin önemli adreslerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, Meksika, Kolombiya, Brezilya ve Peru gibi Latin Amerika ülkelerinde gelecek kayakçıları ağırlayacak.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in her geçen gün dünyada tanınırlığının arttığını söyledi.

''5 yıldır direkt uçuşlarla Kayseri'ye misafirlerimiz geliyor ve Erciyes'te kayak yapıyor. Rusya ile başlayan serüven, Polonya, Ukrayna ve Belarus'un eklenmesiyle daha güzel yerlere geldi. Son 5 yıldır Erciyes dünyada kendine yer edinen, Alpler'deki kayak merkezleri arasında kendine yer bulmaya gayret eden bir pozisyon üstlenmiş oldu."