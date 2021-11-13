Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki emekli fabrika işçisi Kasım Sarı geçmişin hatıralarını canlı tutmak amacıyla eski eşya biriktirmeye başladı.

Sarı, zamanla biriktirdiği geleneksel ev eşyası, tarım aletleri ve kıyafetleri, el dokuması halı ile kilim gibi objeleri evinin bahçesinde sergiliyor.

Sarı'nın bugün daha çok dekorasyon amaçlı kullanılan dikiş makinesi, bakır kap kacak gibi 1000'e yakın nesneyi içeren koleksiyonunun ender parçasını, geçmişi 100 yılı aşan kadın fesi oluşturuyor.

"Ömrüm olursa daha güzel bir düzen kurmaya gayret edeceğim"

Sarı koleksiyonu ile ilgili, "Evlerden çıkan eşyayı saklamak için kulübe yapmaya karar verdim. Daha güzel bir şey yapmaya gayret ediyorum ama yaşlılığım el vermiyor. Ömrüm olursa daha güzel bir düzen kurmaya gayret edeceğim" dedi.

Muhafaza ettiği her bir parçanın ayrı bir değeri var...

"Elimde 100 yıldan 150 yıla uzanan malzeme var. Sakladıklarım arasında en eskisi fes ve onu tamamlayan başörtüsü. Çıkrıklarım var, eski bakraçlar, kazanlar, dolaplar, kilimler, sandıklar... Eski el yapımı çiviler var, onları bile atmadım".

“Geçmişimin ne kadar emekçi olduğunu görüyorum”

Sarı, eski kıyafetlerin de koleksiyonunda özel bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, “Biz keten ekerdik, bunlar ketenden üretilir. Ketenin çok zor bir işçiliği var, çok zor bir iştir. Benim bunları topladığımı görenler gülüyor ama ben çok mutluyum. Onları gördükçe kendi kendime kafamda tarih yazıyorum. Geçmişimin ne kadar emekçi olduğunu görüyorum. Bunlar beni duygulandırıyor” dedi.

"Koleksiyonda gördüğümüz objeler bizi çok heyecanlandırdı"

Kocaeli Kent Konseyi Yöresel Değerler ve Kültür Komisyonu Başkanı Melek Portakal Çeliköz, unutulmaya yüz tutmuş değerleri araştırmak, tanımak ve gelecek nesillere aktarmak üzere çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Kasım amcanın gülen yüzü ile bizlere aktardığı bilgiler ve koleksiyonunda gördüğümüz objeler bizi çok heyecanlandırdı. Kocaeli bölgesinde kullanıldığını bildiğimiz ancak bugüne kadar sadece 2 tane rastladığımız kadın fesini görünce çok mutlu olduk"

Çeliköz, Kocaeli'de "gara don" olarak adlandırılan şalvarın 100 yıllık bir örneğini de koleksiyonda gördüklerini söyledi.