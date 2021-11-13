Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki minibüsün çarpışma anı kamerada
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da park halindeyken hareket eden minibüsün yoldan geçen başka bir minibüsle çarpıştı. Kaza anı kameralara yansıdı.
Şanlıurfa-Akçakale kara yolundaki akaryakıt istasyonunda park halinde olan minibüs, geriye doğru hareket etmeye başladı.
Trafiğin yoğun olduğu kara yoluna çıkan minibüs, yoldan geçen başka bir minibüsle çarpıştı, ardından yolun karşısındaki sulama kanalının koruma tellerine çarptı.
Yaralananın olmadığı kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kara yolunda ulaşımı kontrollü sağladı.
Kayıtlarda park halindeki minibüsün geriye doğru hareket etmesi ve yoldan geçen minibüsle çarpışması yer alıyor.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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