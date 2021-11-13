Deniz seviyesinden 1365 metre yükseklikte, Aksaray-Niğde sınırında yer alan krater gölü Narlıgöl'e yapılacak cam teras ile bölgeyi ziyarete gelenler, seyir zevki yaşayacak.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ihlara Vadisi'ne gelen yüz binlerce turisti Narlıgöl'e yönlendirerek kente ikinci bir turizm merkezi kazandıracaklarını anlattı.

“Turistlerin ihtiyaçlarını giderecek hiçbir yer yoktu”

Aydoğdu proje ile ilgili, "İnsanlar değerine sahip çıktığında o değerin bir anlamı oluyor. Narlıgöl'e ziyarete gittiğimizde, turist turlarının geldiğini gördük. Turistler, fotoğraf çektirip gölü seyrediyorlardı. Bunu üzülerek söylüyorum, turistlerin bir çay, su içecek veya ihtiyaçlarını giderecek hiçbir yer yoktu.

21. yüzyılda kültür turizminin önemini konuşurken iki ilin değeri olan böyle güzel bir gölde bir su içme veya ihtiyaç giderme yerinin olmaması çok büyük bir eksiklikti. Beraber bir konsept üzerinde konuştuk. Onun akabinde çalışmalara başladık. İl Özel İdaremiz gerekli çalışmaları orada yapıyor. İnşallah gölün diğer tarafından Niğde ilinin projesiyle tabandan başlayarak bir çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları ve ağaçlandırma çalışması yapıldığı zaman Narlıgöl çok daha güzel boyuta taşınacak” dedi.

“Sosyal medyada paylaşılarak daha görünür hale gelecek”

Yapılan çalışmaların kentlerin bir değeri olduğuna dikkati çeken Aydoğdu, bu değerin toplumca korunması, muhafaza etmesi ve geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Aydoğdu, “Seyir terasında insanlar volkanik gölü çok güzel bir şekilde görecek. Göle bakarak bir çay içecek. Fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaşacak ve böylelikle daha görünür hale gelecek" dedi.

Narlıgöl'ün Aksaray ve Niğde'yi kültürel olarak birbirine bağladığını ve tamamladığını vurgulayan Aydoğdu, Kapadokya bölgesinin kalbi olan Narlıgöl'ün yeni bir cazibe merkezine kavuşacağını söyledi.