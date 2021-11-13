Kocaeli'nin Gebze ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden biri daha yaşamını yitirdi.

Mehmet Ö. idaresindeki servis midibüsünün 9 Kasım'da yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden 15 yaşındaki Ege Yılmaz, gece durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği İstanbul'daki hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile 13 yaşındaki öğrenci Mert Efe Akıllı hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden 14 yaşında olan Esma Nur Avcı ile Rabia Üst daha sonra tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmişti.

Yılmaz'ın ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.