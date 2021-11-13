Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde 71 yaşındaki emekli makine teknikeri Hüseyin Kadıoğlu, sarp arazideki evine araç yolu olmayınca kolayca inip çıkabilmek için ilginç bir çözüm yolu buldu. Elektrikli motorla çalışan, 110 metre raylı sistem yaptı. Vagonla ulaşım sağlıyor.

Bölgenin zorlu coğrafyasının kendilerini böyle bir fikir bulmaya mecbur bıraktığını anlatan Kadıoğlu, “dede yadigarı evimize sahip çıkmak istedik. Ama buraya araç yolu yok. Mesleğim olduğundan akılıma böyle bir ulaşım aracı yapma fikri geldi" dedi.

Tırmanış 2,5 dakika sürüyor

Uzaktan kumandalı elektrikli vagona binen Kadıoğlu, yaklaşık 80 derece eğimli fındık bahçesinden geçerek 2,5 dakikalık yolculukla tepedeki evine inip çıkıyor.

Kadıoğlu, ürettiği düzeneği şöyle anlattı:

"Elektrik kesilse sadece durur"

“Teknik birçok özellikleri var. Elektrik kesilse sadece durur, bir aksilik olmaz. Burada ev yapacakken ayak basacak kadar düz yer yoktu. Bu makine olmasaydı bunları yapmak mümkün değildi. Misafirlerimiz oluyor; hanıma diyorum ‘al kumandayı sen in, al gel.’ Çok heyecan verici olduğunu söylüyorlar. Tamamen kendi tasarımım. Görenlere çok tuhaf geldi. Bunu yaptırmak isteyenler de oldu.”