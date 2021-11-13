Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta araçlar birbirine girdi
[Fotoğraf: İHA]
Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle her iki yoldan seyreden araçlar birbiriyle çarpıştı. İstanbul'da meydana gelen kazada maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, 10 Kasım günü saat 09.00 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi Sütlüce Kavşağı'nda meydana geldi.
Trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta 3 araç aynı anda geçiş yapmak istedi. Geçiş yapmaya çalışan araçlardan biri önce önündeki beyaz araca ve daha sonra kayarak onun arkasındaki siyah araca çarptı.
Trafik ışıklarının arızalı olduğu esnada kontrolsüz bir şekilde geçiş yapmaya çalışan araç sürücülerinin yaptığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı ise araç içi kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası İstanbul
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