Şırnak Silopi’de yapılan düğünde 3 kardeş aynı düğünle evlendi. Katılan binlerce davetli çiftlerle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Yan yana kurulan masalarda oturan gelin ve damatlar tek düğünle ortak sevinç yaşadı.

Kardeşlerden Kerem Bilgeç, “Üç kardeşiz, birlikte evlendik. Muhteşem bir duygu, çok mutluyuz” dedi.

Gelin Asya Bilgeç ise, “Üçlü düğün yaptık. Çok mutluyuz. Umarım herkese nasip olur. Çok güzel duygular yaşadık bugün” diye konuştu.



Baba Yusuf Bilgeç, çocukların düğün tarihleri aynı döneme denk gelince birlikte evlenmek istediklerini söylediklerini ve onların isteği üzerine böyle bir düğün yaptıklarını söyledi.