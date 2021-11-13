Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Selimiye Camii sisle kaplandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de yaşanan yoğun sis nedeniyle Selimiye Camii ve tarihi köprülerin çevresi gözden kayboldu.
Edirne’de etkisini gösteren yoğun sis sonucu görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Selimiye Camii gözden kayboldu
Sis nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camiii gözden kayboldu, Meriç ve Tunca nehirleri ile anıtsal yapılar sisle kaplandı.
Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Edirne Hava Durumu
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