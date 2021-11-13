Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağının renginin yenilenmesi için 10 kişiyle başlatılan boyama çalışması 40 günde tamamlandı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, 22 dönümlük en büyük Türk bayrağını Kelceköy Mahallesi'nde sergilediklerini söyledi.

Çalışmalara ilçe esnafının da destek verdiğini söyleyen Şeker, "Boyama işleminde 8 bin litre kırmızı, 2 bin 500 litre beyaz boya ile 4 bin 680 litre tiner kullanıldı. Bu hizmete el veren, gönül veren, destek olan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Yaklaşık 180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki Türk bayrağı, boyama işlemlerinin ardından drone ile görüntülendi.