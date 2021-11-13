Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'yle atıl tarım arazilerine buğday yetiştirilmek üzere tohum ekildi.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün çiftçilerle beraber atıl durumdaki arazileri işleyerek üretime kazandırmaya başladıklarını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tohum desteğinin yanında, Eskişehir Valiliğinin de gübre destekleriyle projeyi hayata geçirdiklerine söyleyen Akgün, "Bu mevkide Allah'ın izniyle 1000 dönümlük araziyi tarımsal üretime kazandırmayı hedefliyoruz. 2022 yılını Mihalgazi ilçesinde tarım yılı ilan ettik. Bu bağlamda tarıma dair her konuda yöre çiftçisini destekleyeceğiz." dedi.