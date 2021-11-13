İstanbul Havalimanı yetkilileri transit kargo paketlerinden bazılarının farklı zamanlarda açıldığını ve içinde bulunan cep telefonlarının çalındığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık yaptıkları iddia edilen, taşeron firma çalışanı 5 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler Taha S., Hikmet B., Fatih T., Selami Ç. ile Volkan G. gözaltına alındı.

Polis yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde kargoları taşıyan şüphelilerden biri aracı sağa çekerek, sözde kargoları kontrol ediyormuş gibi, paketleri kameraya bakmayan tarafından yırtarak hırsızlık yaparken görüldü.

Şüphelilerin sorgusu ardından, 16 bin 161 dolar değerinde telefon çaldıkları tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Taha S., Hikmet B., Fatih T., Selami Ç. tutuklandı. Volkan G. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.