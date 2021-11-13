Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, TRT Haber/AA
Rize'den Hatice annenin ördüğü çoraplar Mehmetçik'e ulaştı
[Fotoğraf: AA ]
75 yaşındaki Hatice Kalpakoğlu'nun ördüğü çoraplar Şırnak’taki Mehmetçik'e ulaştırıldı.
Rize'de yaşayan 75 yaşındaki Hatice Kalpakoğlu'nun ördüğü 55 çift çorap, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi
Valilikten yapılan açıklamada, 55 çift çorabı teslim alan İl Jandarma Komutanlığının, Şırnak'ta görev yapan Mehmetçik'lere ulaştırdığı, çorapları alan Mehmetçik'in Hatice anneye gösterdiği duyarlılık ve destekten dolayı teşekkür ettiği söylendi.
Etiketler: Askeri Operasyon Bedelli Askerlik Rize Şırnak
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