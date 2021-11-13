Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi'nde 26 Ekim'de iki grup arasında çıkan ve 17 yaşındaki B.K'nin silahla öldürüldüğü kavgaya ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İş yeri ve kamu kurumlarına ait kameralar ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) ait 70 farklı noktadan elde edilen 240 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, operasyonla M.D., D.H., A.I., T.A., E.K., Y.C., M.S.Y. ve 15 yaşındaki B.A'yı yakaladı.

Polis ekipleri, zanlıların ifadeleri ve kamera kayıtları doğrultusunda ateşli silahla kasten öldürme olayının faili olduğu iddiasıyla 26 yaşındaki C.F'yi de Bismil ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.