Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de terör operasyonu: 4 tutuklama
Eskişehir'de PKK/KCK ve DHKP/C'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK ve DHKP/C'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 3'ü DHKP/C şüphelisi 4 zanlı tutuklandı.
Etiketler: DHKPC/C Eskişehir PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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