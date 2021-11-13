Jandarma ekipleri, yurt dışında yaşayan bazı kişilerin Türkiye’de sahte döviz imal etmek üzere Y.Y.G. ile irtibata geçtiği bilgisini aldı.

Sahtecilik suçundan sabıkası olduğu da belirlenen Y.Y.G'yi takibe alan ekipler, şüphelinin Zeytinburnu'nda kiraladığı bir iş yerini matbaaya çevirdiği, sahte para basmak için özel kağıt ve boya temin ettiğini tespit etti.

İş yerini darphaneye çevirmiş

Ekipler, yaptığı operasyonla şüphelinin iş yerini, yazıcılar, para sayma makinaları, hologramlar, sahte para kalıpları, ultraviyole ışık cihazları ve ofset matbaa makinesi ile adeta küçük bir darphaneye çevirdiğini ortaya çıkardı.

Sahte paranın daha seri basılması için ofset matbaa makinelerinde kullanılan çinko kalıp yaptırdığı belirlenen şüpheli Y.Y.G. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aramada piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 40 bin sahte 100 dolar, değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 500 bin İngiltere Kraliyet pulu ile Fransız vatandaşlığına ait 500 kimlik kartı bulundu.

Sahte para üretiminde kullanılan yazıcılar, para sayma makinaları, hologramlar, sahte para kalıpları, ultraviyole ışık cihazları ve ofset matbaa makinesi de aramalarda ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.