Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin’de kayıp Müslüme’yi arama çalışmalarında 4’üncü gün
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 4 gün önce ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Karaman'dan Mersin’e göçen Yağal ailesi 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti.
200 kişilik ekip, 10 kilometrekarelik dağlık alanı havadan ve karadan tararken, 4’üncü günde de Müslüme'den ize rastlanılmadı.
Kaçırılma ihtimali değerlendiriliyor
Ekipler, bugüne kadar hiçbir ize ulaşılamayınca minik kızın kaçırılma ihtimalini de değerlendirmeye aldı.
Bölgenin sarp kayalık ve ağaçlık olduğu, bu nedenle Müslüme'nin, çadırların olduğu alandan çok fazla uzaklaşma ihtimalinin bulunmadığı üzerinde duruluyor.
Etiketler: Mersin
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