Karaman'dan Mersin’e göçen Yağal ailesi 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti.

200 kişilik ekip, 10 kilometrekarelik dağlık alanı havadan ve karadan tararken, 4’üncü günde de Müslüme'den ize rastlanılmadı.

Kaçırılma ihtimali değerlendiriliyor

Ekipler, bugüne kadar hiçbir ize ulaşılamayınca minik kızın kaçırılma ihtimalini de değerlendirmeye aldı.

Bölgenin sarp kayalık ve ağaçlık olduğu, bu nedenle Müslüme'nin, çadırların olduğu alandan çok fazla uzaklaşma ihtimalinin bulunmadığı üzerinde duruluyor.