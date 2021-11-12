Kış mevsimi nedeniyle göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin kızları 3 yaşındaki Müslüme 2 gün önce ailesi Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurarken kayboldu.

AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri küçük kız için arama çalışması başlattı. Halkın da destek verdiği çalışmalarda, arama ve kurtarma köpekleri de yer alıyor.

"Dronlar havadan, ekipler yerden arıyor"

Arama çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini söyleyen Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar "Muhtemelen yola doğru gittiği tahmin ediliyor. AFAD, AKUT, jandarma, askerler, belediye personeli, arama köpekleri hepsi devrede. Dronlar havadan, ekipler ve vatandaşlarımız yerden arıyor. Ümitliyiz, inşallah Müslüme'mizi sağ salim bulacağız" diye konuştu.

"Sağ salim yanıma getirenlere dualarım var"

Müslüme'yi en son oyun oynarken gördüğünü dile getiren anne Selvi Yağal, "Kaybolduğunu fark edince sağa sola baktım. Bulamayınca yetkililere bilgi verdik. Çocuğumu sağ salim bulup benim yanıma getirenlere dualarım var" dedi.

Abla Ayşe Yağal da kardeşinin kaybolmasından dolayı üzüntülü olduklarını söyleyerek, "Oyun oynuyordu. Bir ara geldi çay içip ekmek yedi. Sonra burada oynuyordu 5 dakika sonra kayboldu" ifadesini kullandı.

Henüz kayıp çocuktan bir ize rastlanamadı. Çalışmalar titizlikle sürdürülüyor...