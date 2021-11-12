Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Akdeniz’in Geleceği İklim Değişikliği Çalıştayı, tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda deniz dibi temizliğiyle başladı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte 50’ye yakın dalgıcın katıldığı etkinlikte denizden süpürge, klozet, trafik dubası, pantolon, ayakkabı, plastik ve cam şişeler, balık sepeti ve çok sayıda lastik çıkarıldı.

Denize dalarak temizlik yapan Uysal, dünya genelinde su kirliliğinin her geçen gün daha da arttığını, denizlerdeki kirliliğe dikkati çekmek için böyle bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Uysal, farkındalığın artırılarak eyleme dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Temizlik etkinliğimizde gördüğümüz kadarıyla deniz dibinde çok sayıda ve büyük parçalı atıklar var. Denizleri, doğayı kirletmememiz gerektiğini artık herkes biliyor. Tedbirlerimizi almazsak çok kısa sürede yaşamı tehdit edeceği açık olan bir doğa sorunu yaşanıyor.'' dedi.

Su altının üstü kadar kirli olduğunu söyleyen Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği Başkanı Ateş Evirgen, "Su altının güzellikleri tarif edilemez ancak şimdi objektiflerimizi tersine çevirmeye başladık. İstemediğiniz şeyleri görüyoruz. Onları fotoğraflayarak toplumun bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.