Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu boyunca ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kuzey ve iç kesimlerde görülecek sis ve pus hadisesinden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandayların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.