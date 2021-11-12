Eylül ayının gelmesiyle Karaman Ermenek’te hasadı yapılan cevizler, kabuğundan ayrılıp iyice kurutuluyor.

Yöre kadınları kendi ürünleri olan pekmez ve cevizin lezzetini birleştirerek, yüzyıllardır cevizli sucuk da denilen bandırma yaparak, aile bütçesine katkı sağlıyorlar.

İlçeye bağlı Görmeli köyünde ikamet eden bandırma üreticisi Kiraz Ustura, buralardan elde ettikleri ürünleri ayrı ayrı pazarlamak yerine bandırma yaparak sattıklarını söyledi.

"Tamamen doğal ürünler"

Ustura, "Bandırmada kullandığımız ceviz, üzüm pekmezi ve bal kendi ürünümüz. Tamamen doğal ürünler. Bunlardan bandırma yapıp satıyoruz. Ürünlerimize tek tek pazar arayacağımıza birleştirip bandırma olarak değerlendiriyoruz" dedi.

"Fabikasyon üretim yapılıyor"

Bandırma yapmanın zor bir iş olduğunu, bu yüzden komşuları ve akrabalarıyla birlikte ürünü hazırladıklarını belirterek, "Ürünün benzerleri çok. Fabrikasyon üretim yapılıyor. Şekerle, katkı maddeleriyle, ithal cevizlerle yapılanlar var. Genelde bal katan az bulunur. Bal ayrı bir tat ve koku veriyor. Tamamen geleneksel yöntemler ve doğal ürünlerle yapılıyor. Ben büyüklerimden öğrendim. Onlar da büyüklerinden öğrenilmiş. Her şeyi göz kararıyla yaparız. Yazılı bir tarifimiz yok" dedi.