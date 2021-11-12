Osmaniye’de yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören lise öğrencisi 17 yaşındaki Selma Gülce hayatını kaybetti.

Bahçe Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Gülce, Osmaniye Devlet Hastanesi’nde koronavirüs nedeniyle tedavi altına alındı.

Solunum cihazına bağlanan ve yaklaşık 15 gündür yaşam savaşı veren lise öğrencisi genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.