Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti
Bir haddehanede bilinmeyen bir nedenle üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük'ün Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan haddehanede çalışan 20 yaşındaki Serdar Demirel, henüz belirlenemeyen nedenle üzerine düşen demirlerin altında kaldı.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: İşçi İşçi Ölümleri Karabük
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