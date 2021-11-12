Karabük'ün Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan haddehanede çalışan 20 yaşındaki Serdar Demirel, henüz belirlenemeyen nedenle üzerine düşen demirlerin altında kaldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.