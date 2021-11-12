11 yıl önce tatil için Antalya'ya giden ve kaybolan Halit Emdirme'nin cenazesi bulundu.

Yapılan kimlik tespitinden sonra kimsesizler mezarlığına defnedilği anlaşılan gencin cenazesinin, memleketi Mersin'e nakli için işlem başlatıldı.

Gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından, cenazesi Mersin'de toprağa verildi.

Denize giden gençten bir daha haber alınamamıştı

Niğde'de eğitim gören Halit Emdirme ailesi tarafından 2010'da Alanya’ya yaz tatiline amcasının yanına gönderilmiş ve "denize gidiyorum" dedikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet ekiplerinin çalışması sonucunda denizde boğulduğu ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına gömüldüğü belirlendi.