Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen, '05 Akdeniz'in Geleceği İklim Değişikliği Çalıştayı'nın açılışında, deniz dibinde temizlik yapıldı.

50 dalgıç, dipteki kirliliği gün yüzüne çıkardı. 5 noktada gerçekleşen etkinlik için deniz trafiği, 2 saatliğine durduruldu.

Araç lastikleri, cam şişeler, demir parçaları ve elektrik süpürgesi de dipten çıkarıldı.

Başkan da daldı

Kendisi de dalış yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dipten halat bağlı lastik çıkardı. Deniz dibinin çok kirli olduğunu belirten Uysal, su altındaki gözlemlerini şöyle anlattı:

“Dipte çok sayıda atık var. Sularımızın hızla kirlendiğini sağır sultan biliyor. Önlem almamız lazım. Hep birlikte çok ciddi çalışmamız lazım. Kısa sürede yaşamı tehdit eden doğa faciası yaşanıyor."

Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) Başkanı Ateş Evirgen de "İnsanların, denize bir çöpü ya da atığı bıraktıklarında kaybolduğunu düşünüyor ama o çöp dünyanın başka bir yerinde su yüzeyine çıkıyor" dedi.