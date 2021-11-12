Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 12:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Demirlerin altında kalan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Karabük’te haddehanede işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Serdar Demirel, üzerine düşen demir yığının altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir haddehanede meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Demirel isimli işçinin üzerine istifli halde bulunan inşaat demirleri düştü.
[Fotoğraf: İHA]
Demir yığının altında kalan 20 yaşındaki genci gören arkadaşları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri demirlerin altından çıkartılan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Demirel’in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: İş Kazaları Karabük
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