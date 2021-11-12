AFAD depremi sosyal medyadan duyurdu.

Saat 12.19 sıralarında Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Diyarbakır ve çevre illerden de hissedildi.

Yerin 6,93 kilometre derinliğindeki deprem sonrası AFAD "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Geçmiş olsun Malatya.



Pütürge ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.



Tarama çalışmaları devam etmektedir.



Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/Lfrueo831z