Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Diyarbakır ve çevre illerden de hissedildi.
AFAD depremi sosyal medyadan duyurdu.
Saat 12.19 sıralarında Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2021
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 12.11.2021, 12:19:13 TSİ
Enlem : 38.2458 N
Boylam : 38.7913 E
Derinlik : 6.93 km
Detay : https://t.co/LvYClsrebn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem Diyarbakır ve çevre illerden de hissedildi.
Yerin 6,93 kilometre derinliğindeki deprem sonrası AFAD "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Geçmiş olsun Malatya.— AFAD (@AFADBaskanlik) November 12, 2021
Pütürge ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Tarama çalışmaları devam etmektedir.
Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/Lfrueo831z
Deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
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