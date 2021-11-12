Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 12:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da göçmen kaçakçılığına 6 gözaltı
[Fotoğraf: DHA ]
Şanlıurfa’da polisin düzenlediği operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da, polis ekipleri, 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Suriye sınırındaki Akçakale ile kent merkezinde tespit ettiği şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Yapılan baskınlarda Suriye ve Afganistan uyruklu göçmenlerini para karşılığında Avrupa ülkelerine gönderdikleri belirtilen 6 organizatör gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: İnsan Kaçakçılığı Şanlıurfa
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