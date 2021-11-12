İstanbul Sarıyer’de meydana gelen olayda, eşya taşımacılığı yapan Sırrı Güler, yokuş aşağı park ettiği kamyonetin el frenini çekmeyi unuttu. Kamyonet yokuş aşağı kaymaya başladı ve Güler kamyonetin altında kaldı.

Kamyonet peyzaj duvarına çarparak dururken, Güler, tekerleğin altında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bir ayağı kamyonet tekerinin altında kaldığı için kımıldayamayan Güler'e ilk müdahaleyi yaptı.

Kamyonet titiz bir çalışma ile havaya kaldırıldı

Bu sırada itfaiye ekipleri, peyzaj duvarından aşağı düşme riski bulunan kamyoneti çok titiz bir çalışma ile havaya kaldırdı.

Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonrası kamyonetin altından çıkarılan Güler, hastaneye kaldırıldı.

Sırrı Güler'in hayati tehlikesi devam ediyor.