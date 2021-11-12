Almanya'da yaşayan 47 yaşındaki Recai Karaca Pak, Avrupa medyasının Müslümanlar ve Türklere yönelik faşist ve İslam düşmanlığı haberlerinin asılsız olduğunu bisikletiyle dünyayı gezerek anlatıyor.

Pak, 2020 yılı Ağustos'unda yolla çıktı ve 29 Ekim 2021'de İstanbul'a geldi.

Avrupa'da Müslümanlara, Türklere karşı medya tarafından bir karalama propagandası yürütüldüğünü ifade eden Pak, "Bu durum ırkçılığa kapı açıyor. Ben de farkındalık yaratmak için bisikletime atlayıp Avrupa'dan Türkiye'ye doğru yola çıktım. Avrupa ülkelerini gezerek yapılan propagandanın yanlış olduğunu insanlara anlattım" dedi.

Türk bayrağı ile 7 bin kilometre yol yaptı

Pak, bisikletine taktığı Türk bayrağının bir hikayesi olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Almanya'da yola çıktığımızda küçük bir proje aklıma geldi. Avusturya'dan kırmızı kumaş, Macaristan'dan, Atilla'nın torunlarından beyaz kumaş, Sırbistan'dan direk satın aldım. Onlara Türk bayrağını göstererek 'Bunu yapmak istiyorum' dedim. Ardından kendim bir çizim yaparak Bulgaristan'da Türk bayrağını çizdirdim. Türkiye'ye bisikletimdeki bu Türk bayrağıyla girdim. Bisikletimdeki bayrakla 7 bin kilometre yol yaptım. Bu güzel bayrakla dünyayı dolaşmak ve Türklerin içten gelen dostluğunu anlatmak istiyorum."