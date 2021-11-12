İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün bölge yapılanmasını deşifre etmek için harekete geçti.

2012 Polis Akademisi giriş sınavına FETÖ örgütüne ait evlerde hazırlandığı tespit edilenler ile örgütte çeşitli görevlerde yer alan 23 şüphelinin yakalanması için operasyonlar başlatıldı.

İstanbul, Gaziantep, Şırnak ve Erzurum’da yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında, ByLock kullanıcılarının olduğu avukat, eczacı, öğretmen gibi aktif kamu personellerinin de bulunduğu öğrenildi.

Zanlılar arasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ üyeleri ile örgüt arasındaki irtibatları sağlayan gizli sorumlu da yer alıyor.

Yakalanan şüphelilerin birçoğunun örgütsel iletişim modeline uygun ankesör/büfe hatlarından arandığı belirlendi.

Emniyet ekipleri, firari 7 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.