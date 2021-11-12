Çanaklı Mahallesi'nde 19 yaşındaki Ramazan Tayyip Mutlu yönetimindeki hafif ticari araç ile Enver Oğulbalı yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç da sulama kanalına düştü.

Araçta sıkışan sürücü Enver ile eşi Günay Oğulbalı ekipler tarafından çıkarıldı.

Oğulbalı çifti ile yaralı şoför Mutlu, acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.