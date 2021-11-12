Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sulama kanalına düşen iki araçtaki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana’nın Kozan ilçesinde çarpıştıktan sonra boş sulama kanalına düşen iki araçtaki 3 kişi yaralandı.
Çanaklı Mahallesi'nde 19 yaşındaki Ramazan Tayyip Mutlu yönetimindeki hafif ticari araç ile Enver Oğulbalı yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç da sulama kanalına düştü.
Araçta sıkışan sürücü Enver ile eşi Günay Oğulbalı ekipler tarafından çıkarıldı.
Oğulbalı çifti ile yaralı şoför Mutlu, acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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