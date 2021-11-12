Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 10:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Roma dönemine ait lahit parçasını satarken yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu belirtilen lahit parçasını satmaya çalışan A.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Eskişehir'de, jandarma ekipleri, Sivrihisar'ın Karabaşlı Mahallesi'nde A.K.'nin, elindeki tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için müşteri aradığını belirledi.
Ekiplerin, A.K.'nin evinde yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde çeşitli figür ve motifler bulunan lahit parçası ele geçirildi.
Lahit parçası, Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
A.K. hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.
Etiketler: Eskişehir Roma Dönemi Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Didim'de düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne yan yattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz