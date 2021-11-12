Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 1720 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda 1720 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesinde C.Ö'nün ikametinde sahte içki bulundurduğu bilgisi alması üzerine arama yaptı.
Ekipler aramada 1720 litre sahte içki ele geçirildi, C.Ö. gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Sahte Alkol Sahte İçki
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