Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 10:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya'da, 4 suçtan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 yaşındaki M.Y., saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 suçtan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'nin merkeze bağlı Kirazlıyayla köyündeki bir evde saklandığını tespit etti.
Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, adrese operasyon düzenleyerek M.Y.’yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen M.Y. Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kütahya Polis
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