Zonguldak’ın Ereğli'ye bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana gelen kazada yol kenarındaki restorana giden Şengül Sarı ve komşusu Nazikar Sarı'ya, Mustafa S. yönetimindeki otomobil çarptı.

Yola savrulan 2 kadın, hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa S., tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, Mustafa S. hakkında 'taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tahliye edildi

Mustafa S. ise ifadesinde kara yolunda seyir halinde olduğu sırada aracının ön camına cismin çarptığını fark ettiğini, karanlıkta neye çarptığını anlamadığını ve 50 metre ileride durduktan sonra jandarmanın gelmesiyle 2 kadına çarptığını öğrendiğini söyledi.

26 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkan ve ifadesini tekrarlayan Mustafa S., tahliye edildi.

Bilirkişi raporu: Ölenler tedbir almadı, sürücü yola dikkatini vermedi

Soruşturma kapsamında düzenlenen bilirkişi raporunda, Şengül Sarı ve Nazikar Sarı'nın, otomobili görmelerine rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştıkları ve kazanın bu sırada olduğu belirtildi.

Rapora göre, 2 kadın güvenliklerini sağlama konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle asli kusurlu sayıldı.

Otomobil sürücüsü Mehmet S. ise belirtilen hız sınırına uymadığı, yola gereken dikkati vermediği ve zaman zaman selektör yaparak yolu kontrol etmediği gerekçesiyle tali kusurlu bulundu.

Dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

