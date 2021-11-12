İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, kaçak yollarla giriş yaparak İstanbul'a gelen grubun eylemler için hazırlık yaptığı ve terör örgütüne elaman ile finansal destek temin etmeye çalıştığı istihbaratı üzerine operasyon başlattı.

İstanbul ve Ağrı'da operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.