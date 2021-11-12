Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul ve Ağrı'da terör operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul ve Ağrı'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, kaçak yollarla giriş yaparak İstanbul'a gelen grubun eylemler için hazırlık yaptığı ve terör örgütüne elaman ile finansal destek temin etmeye çalıştığı istihbaratı üzerine operasyon başlattı.
İstanbul ve Ağrı'da operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ağrı İstanbul PKK/KCK Terörle Mücadele Terör Örgütü
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