Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.

Ülke genelindeki ilaç firmaları, ecza depoları ve eczanelere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı denetmenleri, Bağcılar'da bulunan bir ecza deposunda denetim yaptı.

Hastaların kritik ilaçlara erişemediği iddiaları kapsamında yürütülen denetimde, depoda kritik ilaçların bulunup bulunmadığı, İlaç Takip Sistemi (İTS) ile depodaki fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.

İlaçların sayısı ve stok durumları karşılaştırıldı

İTS'ye gerekli kayıt ile bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığı, hastalara verilen hizmette aksama olup olmadığı ve ürünlerin muhafaza koşullarının kontrolü de yapıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü personeli, Bağcılar, Güngören ve Esenler'de bulunan bazı eczanelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, eczanelerdeki İTS'ye kayıtlı bazı ilaçların sayısı ve mevcut fiziki stok durumları karşılaştırıldı.

İTS kayıtları ile stokları arasında farklılık olduğu tespit edilen eczanelerle ilgili tutanak tutuldu. Eczacılara, "satışını yaptıkları ilaçlara ilişkin İTS bildirimlerini tam ve zamanında yapmaları" konusunda uyarılarda bulunuldu.