Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 10:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Köpeğe çarpınca duran otomobile tır çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Mardin'de köpeğe çarpınca duran otomobile arkadan gelen tır çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralı köpek ise hayvan barınağına götürüldü.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Uluslararası İpek Yolu'nda meydana gelen kazada, Osman Erel otomobiliyle köpeğe çarptı. Duran otomobile hemen arkasından gelen İsmail Süer idaresindeki bulgur yüklü tır çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan tır devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 kişinin yaralandığı kazada yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı köpek barınağa götürüldü
Yaralı köpek de belediye ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, yaklaşık 3 saat sonra araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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